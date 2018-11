Philipp Weiss führt im November die ORF-Bestenliste an

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA121 vom 01.11.2018 muss es im Titel richtig heißen: „...führt im November die ORF-Bestenliste an“ (nicht: „im Oktober“) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Philipp Weiss hat sich mit seinem fünfbändigen Debütroman „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ an die Spitze der ORF-Bestenliste gesetzt. Auf Platz zwei folgt Richard Powers mit „Die Wurzeln des Lebens“, auf Rang drei Wolf Haas‘ Roman „Junger Mann“.

~ 1. Philipp Weiss: Am Weltenrand sitzen Suhrkamp

die Menschen und lachen 2. Richard Powers: Die Wurzeln des S. Fischer

Lebens 3. Wolf Haas: Junger Mann Hoffmann und Campe 4. Daniel Wisser: Königin der Berge Jung und Jung 5. ex aequo Annie Ernaux: Erinnerung eines Suhrkamp

Mädchens 5. ex aequo Gerhard Jäger: All die Nacht über uns Picus 5. ex aequo Tom Rachman: Die Gesichter dtv 8. Goran Vojnovi?: Unter dem Feigenbaum Folio 9. ex aequo Gabriele Petricek: Die Sonderzahl

Unerreichbarkeit von Innsbruck 9. ex aequo Hanna Sukare: Schwedenreiter Otto Müller ~

~ WEB http://orf.at ~ APA130 2018-11-01/11:26