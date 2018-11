30-Jährige attackierte Freund in Klagenfurt mit Messer

Klagenfurt (APA) - Eine 30 Jahre alte Frau ist am Donnerstag gegen 4.45 Uhr in der gemeinsamen Klagenfurter Wohnung auf ihren 29-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer losgegangen. Laut Polizei war ein Streit des Paares eskaliert. Die Frau verletzte den Mann mit dem Küchenmesser am Unterarm. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sprach gegen die Frau ein Betretungsverbot aus. Sie wird angezeigt.