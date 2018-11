Radfahrerin bei Unfall in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien (APA) - Durch eine Kollision mit einem Auto ist in der Nacht auf Donnerstag eine Radfahrerin in Wien zu Sturz gekommen und so unglücklich gefallen, dass sie lebensbedrohende Verletzungen erlitten hat. Der Unfall ereignete sich um 3.00 Uhr beim Justizpalast.

Die 47 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Polizei auf der Kreuzung von Hansenstraße und Schmerlingplatz von einem von rechts kommenden Pkw erfasst. Das Auto war nach Angaben des Lenkers und des Lebensgefährtin der Frau, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, relativ langsam unterwegs, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.