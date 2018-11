Toto: Fünffach-Jackpot nach Runde 44A, vier Zwölfer

Wien (APA) - Zum fünften Mal in Folge wurde der Dreizehner im Toto nicht erraten, womit bereits fast 219.000 Euro im Jackpot liegen. Lediglich vier Zwölfer hat es in der Toto-Runde 44A gegeben, die den Spielteilnehmern (alle mittels Systemschein) je fast 5.900 Euro gebracht haben. In der Torwette gibt es im 1. Rang ebenfalls einen Jackpot mit über 41.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 44B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

~ Gewinnermittlung der Toto-Runde 44A: ~ ~ Kein Dreizehner, Fünffach-Jackpot 218.981,53 Euro

4 Zwölfer zu je 5.850,30

77 Elfer zu je 33,30 598 Zehner zu je 8,50 4.381 5er Bonus zu je 0,40

Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 41.681,52 2. Rang: 2 Gewinner zu je 1.138,90 3. Rang: 15 Gewinner zu je 64,50

Hattrick: Jackpot zu 110.499,52 (ohne Gewähr) ~