Alkolenker fuhr in Graz mit Lkw in Hauswand: Zwei Fußgänger verletzt

Graz (APA) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 3.15 Uhr in der Grazer Innenstadt mit seinem Kastenwagen gegen eine Hausfassade und eine Ampel gefahren und hat in weiterer Folge zwei Fußgänger touchiert. Eine 18-jährige Frau erlitt laut Polizei schwere, ein Gleichaltriger leichte Verletzungen. Sie wurden ebenso wie der leicht verletzte 26-jährige Fahrer ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.