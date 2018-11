Justiz will Ermittlungen gegen Salvini einstellen

Rom (APA) - Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Catania hat die Einstellung der Ermittlungen gegen den italienischen Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini wegen Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit dem Migrantenschiff „Diciotti“ beantragt. Dies berichtete Salvini auf Facebook. Erwartet wird, dass aufgrund der Forderung der Staatsanwaltschaft ein Richter die Ermittlungen einstellen wird.

In dem Fall hatten die Justizbehörden in Palermo und in Catania ermittelt. Die Staatsanwälte von Catania hatten bereits vor zehn Tagen die Ermittlungen eingestellt. Salvini zeigte sich zufrieden. „Ich bin unschuldig. Es war meine Pflicht, die Migranten zu stoppen“, erklärte der Chef der rechten Lega. Auf Facebook kündigte er auch an, dass die Regierung die Versorgungskosten für Migranten in Italien kürzen wird.

Am 26. August hatten 177 Migranten das Schiff „Diciotti“ in Catania verlassen können, nachdem sie tagelang darauf ausharren mussten. Die Küstenwache hatte sie und rund 60 weitere Menschen Mitte August im Mittelmeer gerettet. Innenminister Salvini verweigerte zunächst tagelang die Landung und ließ die Migranten erst von Bord, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland sich bereit erklärt hatten, sie aufzunehmen. Die Migranten wurden auf mehrere Diözesen in Italien verteilt, doch viele von ihnen tauchten unter.