Doping: Präsident der Welt-Antidoping-Agentur weist Kritik zurück

London (APA/dpa) - Der Präsident der Welt-Antidoping-Agentur Sir Craig Reedie hat die Kritik der vergangenen Wochen an seiner Organisation als unfair zurückgewiesen. „Die Entscheidung, Russland unter strengen Auflagen wieder zuzulassen, war die richtige für einen sauberen Sport“, sagte Reedie am Donnerstag auf einem Symposium in London.

Die WADA hatte im September mit der Wiederzulassung der russischen Antidoping-Agentur RUSADA ohne Erfüllung aller Bedingungen international für Entrüstung gesorgt. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte Reedie, aber nur so könne man Russland verpflichten, Proben und Daten zu übermitteln. Außerdem habe die Wiederzulassung Russlands keine Auswirkungen auf die Teilnahme von Sportlern, betonte Reedie, „gesperrte russische Athleten bleiben auch weiterhin gesperrt.“

Er wies außerdem Vorwürfe zurück, die Entscheidung sei finanziell motiviert gewesen: „Das war absolut nicht der Fall.“ Der Präsident erklärte, er sei überzeugt, die WADA sei dem Ziel, einen sauberen Sport zu gewährleisten, näher gekommen. „Die WADA funktioniert“, sagte Reedie.

Athletenorganisationen hatten die WADA mit Unterstützung von 18 führenden nationalen Antidoping-Organisationen scharf kritisiert und grundlegende Reformen gefordert. Nach einem Gipfeltreffen in Paris teilte die deutsche NADA am Montag mit: „Wir hören und teilen eure Befürchtungen.“ Travis Tygart, der Chef der US-Antidoping-Agentur, sagte auf einem Gipfel in Washington am Mittwoch: „Genug ist genug.“