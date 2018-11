Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag von der guten Börsenstimmung belastet worden. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,24 Prozent auf 159,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,41 Prozent.

Auch in vielen anderen Euroländern standen Staatsanleihen unter Druck. Von Marktteilnehmern wurde jedoch auch auf einen ruhigeren Handel verwiesen, weil der Feiertag Allerheiligen in einigen Euroländern ein gesetzlicher Feiertag ist. In Italien und anderen südeuropäischen Ländern legten die Anleihekurse etwas zu.

Wichtige Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Vormittag nicht veröffentlicht. In Großbritannien entscheidet gegen Mittag die Notenbank über ihren weiteren Kurs. Angesichts des ungewissen Fortgangs des Brexit werden keine wesentlichen Kursänderungen erwartet. In den USA stehen im Nachmittagshandel zahlreiche Wirtschaftszahlen an, darunter der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie.