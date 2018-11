Prinz Harry und Meghan nach Pazifik-Tour auf dem Heimflug

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA027 vom 01.11.2018 muss es im ersten Satz des zweiten Absatzes richtig heißen: ...die im Mai (nicht: Juni) geheiratet hatten ... --------------------------------------------------------------------- ~ Wellington (APA/dpa) - Nach ihrer 16-tägigen Tour durch Pazifikstaaten haben sich Prinz Harry und seine Frau Meghan auf den Heimweg gemacht. Das Paar, das im Frühjahr 2019 sein erstes Kind erwartet, startete am Donnerstag in Neuseeland zurück nach London.

Der Flug dauert fast einen gesamten Tag. Für Harry (34) und Meghan (37), die im Mai geheiratet hatten, war die Tour ans andere Ende der Welt die bisher längste offizielle Auslandsreise.

Zum Abschluss hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex noch vier Tage Station in Neuseeland gemacht. Zuvor waren sie in Australien sowie auf den Fidschi- und Tonga-Inseln. Auf der Tour wurden die ehemalige Schauspielerin und der Prinz ausgiebig bejubelt. Für das noch ungeborene Kind gab es zahlreiche Geschenke.