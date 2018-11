Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Asien und Australien haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Klare Verluste setzte es in Japan. Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor 1,06 Prozent auf 21.687,65 Punkte.

Belastend wirkten vor allem Sorgen über einen anziehenden Preiswettbewerb in der Telekommunikationsbranche. Als Belastung hinzu kam der steigende Yen, der die Waren der Exportnation Japan außerhalb der Landesgrenzen verteuert.

Die Nachricht von der Zusammenarbeit der japanischen E-Commerce-Firma Rakuten mit dem Telekommunikationskonzern KDDI beim Aufbau eines neuen Mobilfunkdienstes belasteten neben den KDDI-Aktien, die um 16 Prozent einbrachen, auch die Titel anderer Branchenwerte: Die Anteilsscheine des Mobilfunkkonzerns NTT Docomo und des Telekommunikationskonzerns Nippon Telegraph & Telefone stürzten um jeweils rund 15 Prozent ab. Rakuten-Titel hingegen legten gut drei Prozent zu.

Deutliche Zugewinne verzeichnete demgegenüber der Hang Seng Index in Hongkong, der um 0,67 Prozent auf 25.146,00 Einheiten stieg. Zu den größten Gewinnern gehörten die in diesem Jahr stark unter Druck geratenen Titel des Internetkonzerns Tencent, die um 4,04 Prozent zulegten. Seit Jahresbeginn haben sie aber noch immer über 30 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Moderatere Gewinne gab es in Shanghai und Sydney: Der Shanghai Composite legte 0,13 Prozent auf 2.606,24 Punkte zu. Der australische All Ordinaries Index gewann 0,21 Prozent auf 5.925,90 Einheiten.

Der indische Aktienmarkt wiederum ging knapp behauptet aus dem Handel. Der Sensex 30 in Mumbai verlor 0,03 Prozent auf 34.431,97 Punkte.