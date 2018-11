Kramp-Karrenbauer: Äußerungen zu CDU-Parteivorsitz nächste Woche

Berlin (APA/Reuters) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich in der kommenden Woche öffentlich zu ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz äußern. Das kündigte die frühere saarländische Ministerpräsidentin am Donnerstag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter an.

Weitere prominente Kandidaten für die Nachfolge der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel an der CDU-Spitze sind der einstige Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Merz hatte seine Kandidatur am Mittwoch vor der Presse in Berlin erläutert, während Spahn dafür den Weg eines Gastbeitrages in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wählte.

Kramp-Karrenbauer ließ die Details offen. Sie werde am Freitag wie geplant beim traditionellen Südpfalz-Treffen der CDU die Festrede zum Thema Ehrenamt halten. „Weitere Äußerungen zur Kandidatur Parteivorsitz allerdings erst nächste Woche. Termin folgt“, kündigte die Generalsekretärin an.

Gewählt wird die CDU-Spitze auf einem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg. Merkel hatte am Montag angekündigt, dass sie nach rund 18 Jahren an der Spitze der Partei nicht erneut antreten werde.