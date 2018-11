Rohstoffe (Nachmittag) - US-Ölpreis leicht im Minus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstagnachmittag leicht schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 15.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 65,16 Dollar und damit um 0,23 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 74,70 Dollar gehandelt und damit kaum verändert gegenüber dem Vortagesschluss.

Damit zeigten sich die Ölpreise weitgehend stabil, nachdem sie am Vorabend unter Druck geraten waren. „In den Marktberichten wird als Begründung für den Kursrutsch vor allem auf Nachfragesorgen verwiesen“, erläutern die Analysten der Commerzbank in einer aktuellen Einschätzung. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könne die Nachfrage in den beiden größten Verbraucherländern zwar tatsächlich bremsen, so die Einschätzung der Rohstoffexperten dazu. „Belastbare Daten, die dies bestätigen, gibt es bislang aber nicht“, heißt es weiter.

Überzeugender sei nach Einschätzung der Commerzbank daher der Blick auf die Angebotsseite: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sei die OPEC-Ölproduktion im Oktober massiv um fast 400.000 auf 33,31 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Dies ergebe, verglichen mit dem von der Internationalen Energieagentur (IEA) geschätzten Bedarf an OPEC-Öl, ein Überangebot von ca. 900.000 Barrel pro Tag.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.229,49 Dollar und damit klar fester Schlusskurs von Mittwoch von 1.215,93 Dollar. Das Edelmetall könnte vom schwächeren US-Dollar profitiert haben. Dieser zeigte sich am Nachmittag auf breiter Front schwach und gab unter anderem gegenüber allen anderen Leitwährungen nach.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 74,70 74,72 -0,03 WTI 65,16 65,31 -0,23 OPEC-Daily 75,51 76,07 -0,74 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.229,49 1.215,93 +1,12 Silber 14,60 14,27 +2,31 Platin 852,34 837,61 +1,76 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 138,50 136,15 +1,73 Kakao 2.282,00 2.234,00 +2,15 Zucker 356,40 355,70 +0,20 Mais 167,75 168,00 -0,15 Sojabohnen 870,75 865,00 +0,66 Weizen 204,25 203,25 +0,49 ~