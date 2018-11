Rund hundert Festnahmen bei Halloween-Randale in Frankreich

Paris (APA/AFP) - Wegen Randale in der Halloween-Nacht sind in Frankreich rund hundert Menschen festgenommen worden. Innenminister Christophe Castaner zog am Donnerstag dennoch eine positive Bilanz: Die Zahl der Vorfälle sei „bei weitem niedriger“ als in den Vorjahren, erklärte er. Dies sei auch an dem Großaufgebot von rund 15.000 Ordnungskräften gelegen.

Es sei allerdings „absolut unnormal und skandalös“, dass höhere Schäden nur mithilfe eines solchen Kraftaufwandes hätten verhindert werden können, kritisierte Castaner. Der Innenminister hatte die „verschärfte Mobilmachung“ ausgerufen, nachdem in den sozialen Netzwerken zu einer „Säuberung“ gegen Polizisten an Halloween aufgerufen worden war. Einem 19-Jährigen soll deswegen am 28. November wegen Anstiftung der Prozess gemacht werden.

Im Departement Rhone wurden nach Polizeiangaben zwölf Menschen infolge von Rangeleien, dem Werfen von Gegenständen und dem Anzünden von Mülltonnen und Autos festgenommen. Die Festgenommenen waren demnach im Wesentlichen Minderjährige.

In Rennes wurde laut Präfektur ein 15-Jähriger von einem Gummigeschoss verletzt, nachdem er die Polizisten mit Gegenständen beworfen hatte. In Montgeron wurden zwischen 20 und 30 Menschen festgenommen, die nach Polizeiangaben ein Einkaufszentrum „gestürmt“ hatten.