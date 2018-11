Putin warnt vor „Konsequenzen“ wegen orthodoxer Spaltung

Moskau (APA) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor „ernstesten Konsequenzen“ wegen der Spaltung in der orthodoxen Kirche gewarnt. Er äußerte sich am Donnerstag laut Kathpress in Moskau in seiner ersten öffentlichen Äußerung, nachdem die russisch-orthodoxe Kirche die Verbindung mit dem Ökumenischen Patriarchat gekappt hat.

„Ich möchte eines betonen: Politisches Manövrieren in diesem sensiblen Bereich wird immer zu den schwerwiegendsten Konsequenzen führen, insbesondere für diejenigen, die es tun“, sagte Putin zum eskalierten innerorthodoxen Konflikt, nachdem der Ökumenische Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel Anfang Oktober die Entscheidung bekannt gegeben hatte, die Forderung der Ukraine nach einer von Moskau unabhängigen autokephalen Kirche anzuerkennen. „Unsere gemeinsame Pflicht, vor allem für die Menschen, ist die Wahrung der geistigen und historischen Einheit“, sagte Putin laut TASS am 31. Oktober vor dem Allrussischen Forum, in dem Vertreter der russischen Diaspora in Moskau versammelt waren.