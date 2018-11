Russland will attraktiver für ausländische Investoren werden

Moskau/Berlin (APA/dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin will die Bedingungen für ausländische Investoren in seinem Land verbessern. „Wir werden übermäßige Hürden in der Bürokratie abbauen“, sagte der Kremlchef am Donnerstag bei einem Treffen mit deutschen Topmanagern in Moskau laut russischen Medien.

Russland wolle zudem erheblich in seine Infrastruktur investieren. „Kurzum: Wir werden alles Notwendige tun, damit sich ausländische Anleger - darunter auch deutsche - bei uns maximal wohlfühlen“, erklärte Putin.

Die deutsche Wirtschaft hoffe sehr, „dass die vielen deutsch-russischen Treffen auf höchster politischer Ebene in den vergangenen Monaten Vorboten eines neuen Entspannungsprozesses sind, den wir dringend brauchen“, erklärte Wolfgang Büchele, der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Er leitete die deutsche Delegation bei dem jährlichen Gespräch mit Putin.