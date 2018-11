US-Bauausgaben stagnieren im September

Washington (APA/Reuters) - Die Bauausgaben in den USA haben im September im Vergleich zum Vormonat stagniert, so das Handelsministerium am Donnerstag. Die Ausgaben für August wurden allerdings auf plus 0,8 Prozent deutlich in die Höhe revidiert. Im Privatsektor ging es nun im September um 0,3 Prozent nach oben, im öffentlichen Sektor allerdings mit 0,9 Prozent so stark nach unten wie seit rund einem Jahr nicht mehr.