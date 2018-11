Golf: Matthias Schwab in Antalya nach Auftakt in Top 30

Antalya (APA) - Golfprofi Matthias Schwab ist solide in das erste Turnier der Dreier-Finalserie der European Tour gestartet. Der Steirer spielte am Donnerstag beim Sieben-Millionen-Turnier in Antalya eine 69er-Auftaktrunde von zwei unter Par. Nach drei Birdies und einem Bogey lag er an der geteilten 27. Stelle. Die alleinige Führung hatte der Ire Paul Dunne mit 64 Schlägen inne.