US-Justiz erhebt Anklagen zu malaysischem Korruptionsskandal

New York/Kuala Lumpur (APA/AFP) - Die US-Justiz hat sich in die strafrechtliche Aufarbeitung des massiven Korruptionsskandals in Malaysia eingeschaltet. Gegen einen früheren Mitarbeiter des malaysischen Staatsfonds 1MDB sowie einen ehemaligen Goldman-Sachs-Banker wurden Anklagen erhoben, wie das Justizministerium in Washington am Donnerstag mitteilte.

Der Korruptionsskandal erschüttert seit Monaten das südostasiatische Land, vor allem wegen der mutmaßlichen Verwicklung von Ex-Regierungschef Najib Razak. Der im Mai abgewählte Razak steht unter Anklage. Ihm und anderen früheren Regierungsmitarbeitern wird vorgeworfen, aus dem 1MDB-Fonds umgerechnet 1,4 Mrd. Euro für eigene Zwecke abgezweigt zu haben.

Der jetzt von der US-Justiz angeklagte Ex-MDB-Mitarbeiter befindet sich den Ministeriumsangaben zufolge auf der Flucht. Der ebenfalls angeklagte Banker wurde demnach hingegen in Malaysia festgenommen. Ein weiterer früherer Mitarbeiter der US-Investmentbank Goldman Sachs plädierte in dem Korruptionsskandal auf schuldig und willigte in die Zahlung von 43,7 Mio. Dollar (38,6 Mio. Euro) ein, wie das Justizministerium mitteilte.

~ ISIN US38141G1040 WEB http://www.goldmansachs.com/ ~ APA275 2018-11-01/16:20