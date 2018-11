UNO verlängern Mission in der Westsahara vor geplanten Gesprächen

New York/Rabat (APA/dpa) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat vor geplanten Friedensgesprächen die Beobachtermission für die Westsahara um sechs Monate verlängert. Mit zwölf Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen habe der Sicherheitsrat die Bedeutung einer „realistischen, praktikablen und andauernden politischen Lösung“ in der Westsahara-Frage unterstrichen, teilten die Vereinten Nationen am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Der marokkanische UNO-Botschafter Omar Hilale bezeichnete die Einladung Marokkos, Mauretaniens und Algeriens zu Gesprächen Anfang Dezember in Genf als „historisch“. Zum letzten Mal hatte es vor sechs Jahren informelle Gespräche der Konfliktparteien gegeben, die aber ohne Ergebnis endeten. Die Gespräche sollen unter der Leitung des UNO-Beauftragten und früheren deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler stattfinden. Der Präsident des algerischen Komitees für die Solidarität mit den Sahrauis (den Bewohnern der Westsahara), Said Ayachi, betonte, dass Algerien und Mauretanien nicht als Konfliktparteien, sondern als „Beobachter“ teilnähmen.

Die Westsahara-Mission läuft bereits seit 1991, die Friedensbemühungen sind aber seit längerem ins Stocken geraten. Die Westsahara liegt zwischen Marokko und Mauretanien am Atlantik. Marokko kontrolliert seit den 70er-Jahren große Teile des dünn besiedelten Gebiets, was international jedoch nicht anerkannt wird. Die Befreiungsbewegung Polisario, die von Algerien unterstützt wird, will die Unabhängigkeit für die Westsahara. Marokko will der Region lediglich Autonomie zugestehen. Zu einem geplanten Referendum ist es bisher aber nicht gekommen. Die Westsahara-Frage ist auch für Fischereiabkommen der EU mit Marokko von Bedeutung.