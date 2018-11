Prager Börse schließt nach Zinserhöhung im Plus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der tschechischen Notenbank etwas höher geschlossen. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,37 Prozent auf 1.070,59 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,51 (Vortag: 0,63) Mrd. tschechischen Kronen.

Tschechiens Zentralbank hat ihren Leitzins zum fünften Mal in diesem Jahr und zum vierten Mal in Folge erhöht. Er steigt ab Freitag um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent. Analysten hatten die Anhebung der Zinsen erwartet. Einer der Gründe sei eine relative Schwäche der tschechischen Krone gegenüber dem Euro und dem US-Dollar, meinte der Chefökonom der UniCredit in Tschechien, Pavel Sobisek.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des Softwareunternehmens Avast mit einem Plus von 3,68 Prozent an die PX-Spitze. Kursgewinne verzeichneten außerdem die Finanzwerte Moneta Money Bank (plus 3,29 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,57 Prozent). Die Prager Notierungen der österreichische Branchenkollegen Erste Group (minus 1,48 Prozent) und Vienna Insurance (minus 1,14 Prozent) rutschten hingegen ans Indexende ab.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA287 2018-11-01/17:03