JPMorgan-Chef warnt vor Turbulenzen in Europa durch Italien

Berlin/New York (APA/Reuters) - JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat vor einer schweren Krise in Europa durch die jüngste Entwicklung in Italien gewarnt. „Ich sage sie nicht voraus, und ich weiß nicht, ob die Wahrscheinlichkeit bei zwei oder bei 20 Prozent liegt“, sagte Dimon dem „Handelsblatt“ laut Vorabbericht vom Donnerstag. „Aber ja, das könnte passieren“, fügte er hinzu.

Es habe in der jüngsten Vergangenheit viele politische Probleme gegeben, „die nicht gut gelöst wurden, und dies ist eines davon“. Er sorge sich um die Stabilität Europas. „Die langfristige Gesundheit Europas ist wichtig für die gesamte Welt“, sagte Dimon. „Deshalb bin ich besorgt über alles, was einen Riss verursachen könnte, vor allem in der Währungsunion.“ Neben dem Brexit berge die Lage in Italien dieses Risiko.

~ ISIN US46625H1005 DE0005140008 WEB http://www.jpmorganchase.com/

https://www.deutsche-bank.de/index.htm ~ APA346 2018-11-01/21:12