New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag einheitlich klar im Plus geschlossen und ihre jüngste Erholungsbewegung fortgesetzt. Unterstützung lieferten positive Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu seinem Treffen mit dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Der Dow Jones stieg um 1,06 Prozent auf 25.380,47 Einheiten.

Der marktbreite S&P-500 legte 1,06 Prozent auf 2.740,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 1,75 Prozent auf 7.434,06 Zähler. Alle drei Indizes hatten im Frühhandel kurzzeitig nachgegeben.

Die beiden Staatschef sind am Rande des G-20-Gipfels Ende November in Argentinien zusammenkommen, um über den Handelskonflikt zwischen den USA und China zu diskutieren. Die Gespräche über Handel und andere Themen „gehen gut voran, es sind Treffen beim G-20-Gipfel in Argentinien geplant“, schrieb Trump auf Twitter. Zuvor habe er ein „langes und sehr gutes Gespräch“ mit Xi geführt.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von DowDuPont an der Spitze der Dow Jones um 8,1 Prozent an. Das Unternehmen hat sein Kostensparziel für den fusionierten Chemiekonzern im dritten Quartal angehoben. Der aus den beiden Chemiekonzernen Dow Chemical und DuPont im vergangenen Jahr entstandene Branchengigant wolle durch die Fusion nun 3,6 Mrd. US-Dollar einsparen. Somit liegt das Ziel 300 Mio. Dollar höher als geplant. Zugleich kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden Dollar an.

Erst später am Abend wird Apple Quartalsergebnisse präsentierten. Im Vorfeld zeigten sich die Titel des kalifornischen Technologiekonzerns mit plus 1,5 Prozent klar fester. Unmittelbar nach Handelsschluss legten unter anderem Starbucks und Western Union ihre Zwischenberichte vor. Die Kaffeekette übertraf mit ihrem Zahlenwerk die Erwartungen. Die Aktie hatte im Vorfeld 0,6 Prozent zugelegt. Beim Zahlungsdienstleister fielen die Quartalsergebnisse gemischt aus: Während der Gewinn je Aktie die Erwartungen leicht übertraf, verfehlte der Umsatz die Analystenprognosen. Vor der Veröffentlichung waren die Titel um 0,2 Prozent höher aus dem Handel gegangen.

Bei den Nebenwerten zeigten sich die Titel von NXP mit einem Plus von über 12 Prozent sehr fest. Das in New York notierte niederländische Unternehmen hatte höhere Erlöse für das dritte Jahresviertel ausgewiesen als erwartet und selbst die optimistischsten Prognosen der Analysten getoppt.

Hingegen gerieten die Aktien von Spotify nach Zahlen unter Druck und verloren 5,4 Prozent. Der Musikstreaming-Marktführer hat im vergangenen Quartal seinen ersten Gewinn geschafft. Das gelang allerdings nur dank einer Beteiligung am chinesischen Konkurrenten Tencent Music. Durch eine Neubewertung von dessen Anteilen bekam Spotify eine Steuergutschrift von 125 Mio. Euro und verbuchte unterm Strich einen Quartalsgewinn von 43 Mio. Euro. Der schwedische Musikdienst geht aber weiter davon aus, dass es ab dem laufenden Quartal wieder wie gehabt rote Zahlen geben wird.

