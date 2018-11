Schwestern aus Saudi-Arabien tot in New Yorker Fluss gefunden

New York (APA/dpa) - Zwei aus Saudi-Arabien stammende Schwestern sind tot in einem Fluss in New York entdeckt worden. Die Frauen, 22 und 16 Jahre alt, seien vor rund einer Woche im Hudson River an der Westküste Manhattans gefunden worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar, die Polizei wollte weder Mord noch Suizid ausschließen.

Die mit Schnur und Klebeband aneinander befestigten Leichen wurden als zwei Schwestern aus Saudi-Arabien identifiziert, die vor einigen Jahren mit ihrer Familie in den US-Bundesstaat Virginia ausgewandert waren, hieß es. Ein eigens engagierter Anwalt sei mit dem Fall befasst, teilte das saudi-arabische Konsulat in New York mit.