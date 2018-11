BMW baut Car-Sharing-Dienst DriveNow in London aus

München/London (APA/Reuters) - Der deutsche Autobauer BMW baut seinen Car-Sharing-Dienst DriveNow in der britischen Hauptstadt London aus. Das Angebot solle künftig in fünf weiteren Stadtteilen verfügbar sein, nämlich in Westminster, Barnet, Tower Hamlets, Southwark und Brent, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit steige die Flotte in London auf 720 BMW- und Mini-Fahrzeuge. BMW bediene damit nun insgesamt neun Bezirke.

~ ISIN DE0005190003 WEB http://www.bmwgroup.com/ ~ APA060 2018-11-02/08:41