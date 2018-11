Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zehn Punkte über dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.161,09) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.155,00 und 3.215,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.205,00 Punkten aus.

Nachdem am Donnerstag in Wien feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, dürfte sich der heimische Leitindex zum Wochenschluss mit deutlichen Kursgewinnen zurückmelden. Unterstützung kam von den US-Börsen. Diese hatten am Vorabend ihre Erholungsbewegung fortgesetzt und den dritten Handelstag in Folge Kursgewinne verzeichnet. Am Freitag legten nun auch die asiatischen Aktienmärkte deutlich zu.

Unterstützung hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump geliefert, der sich positiv über sein Gespräch mit dem chinesischen Amtsinhaber Xi Jinping zum Handelskonflikt geäußert hatte. Datenseitig dürfte zu Wochenausklang vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober im Mittelpunkt stehen.

In Wien legte unterdessen die Erste Group Ergebnisse vor. Die heimische Großbank hat ihren Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 um ein Viertel auf 1,228 Mrd. Euro gesteigert. Den Ausschlag dafür gab eine von Kreditwachstum und Zinssteigerungen getragene Verbesserung des Betriebsergebnisses und ein weiterhin außergewöhnlich gutes Risikoumfeld. Die Erste-Aktie hatte am Mittwoch zuletzt mit einem Plus von 1,90 Prozent bei 36,00 Euro notiert.

Der ATX war vor dem gestrigen Feiertag zur Wochenmitte um deutliche 2,40 Prozent höher bei 3.161,09 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ FACC +4,99% 15,58 Euro AT&S +4,85% 20,95 Euro OMV +4,67% 49,13 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Zumtobel -4,07% 8,02 Euro AG -2,23% 35,00 Euro Polytec -1,30% 9,12 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA063 2018-11-02/08:44