Metallicas „And Justice For All“: Metal-Meisterwerk fast ohne Bass

Wien (APA) - Vor 30 Jahren erschien Metallicas „... And Justice For All“. Das kommerziell zweiterfolgreichste Album der US-Rockband gilt als Meisterwerk des Heavy Metal, ist aber wegen seines sterilen Sounds, der langen wie komplexen Songs und des kaum hörbaren Basses auch viel diskutiert. Nun erschien eine perfekt remasterte und erweiterte Version sowie eine hochwertige Deluxe-Box mit Fan-Leckerbissen.

Metallica war 1986 mit „Master Of Puppets“ der große Wurf gelungen. Die Miterfinder des Thrash-Genres konnten damit erstmals auch außerhalb des Undergrounds positive Kritiken verbuchen. Doch am 27. September jenes Jahres verunglückte der Tourbus der Formation, Bassist Cliff Burton, der den Sound von Metallica massiv mitgeprägt hatte, starb. Der Rest beschloss, mit dem neuen Mann Jason Newsted weiterzumachen. Eine EP mit locker eingespielten Coverversionen war dessen Einstand.

Weniger glücklich ist Newsted bis heute mit dem nachfolgenden Longplayer „... And Justice For All“. Denn seine Bassfrequenzen wurden auf Geheiß von Sänger und Rhythmusgitarrist James Hetfield und Drummer Lars Ulrich in kaum wahrnehmbare Bereiche heruntergemischt. Über die Gründe wird anhaltend spekuliert. Seine Situation damals sei „unbehaglich“ gewesen, sagte der 2001 geschasste Newsted dem „Revolver Magazin“.

Unbestritten ist „Justiz“ das komplexeste Studiowerk Metallicas mit progressiven, modular aufgebauten Songs. Lieder wie „One“ (zu dem die Band ihr allererstes Musikvideo anfertigen ließ), „Blackened“ oder „Harvester Of Sorrow“ gehören zum beständigen Live-Repertoire der Gruppe. Die Themen der Texte kann man mit „Ungerechtigkeit auf der Welt“ zusammenfassen. „Wir gingen zum ersten Mal keinerlei Kompromisse ein“, erzählte Ulrich dem Magazin „Rock Hard“. „Wir wollten einen Sound, der dir direkt ins Gesicht springt.“ Die erste Phase der Band erreichte damit einen Höhepunkt, mit dem „Black Album“ ging man dann in eine andere Richtung.

„... And Justice For All“ ist ein Riff-Monolith, ein Musterbeispiel für komplizierten, bis ins Detail durchdachten und harten Metal. Der oft kritisierte „eiskalte Sound“ unterstreicht die Intention viel mehr als er dem Album schadet. Die ab heute, Freitag, erhältliche remasterte Fassung legt davon Zeugnis ab. Eine Dreifach-CD bietet als Ergänzung eine Disc mit Demos und Roh-Mixen sowie eine mit Live-Aufnahmen von der „Justice“-Tour.

Der Heilige Gral in Sachen „... And Justice For All“ ist für Fans allerdings die Deluxe Edition mit dem Album auf Doppel-Vinyl, CD und als Download, einer Picture-Vinyl-Disc von „One“, elf CDs mit mitunter erdigen, rohen Liveaufnahmen sowie Demos, Riff-Sammlungen und Roh-Mixen, anhand derer sich die Entstehung des Albums nachvollziehen lässt. Vier DVDs enthalten bisher nie gezeigte Videos - viele aus dem Camcorder-Archiv von Ulrich. Die Band in Topform hört man auf dem Triple-Vinyl-Album „Seattle ‚89“, einst für ein Video-CD-Set professionell mitgeschnitten.

Hintergrundinformationen bietet ein 120 Seiten dickes Buch mit Essays und Fotos sowie eine kurzweilige Interview-CD. Der hochpreisigen Box beigelegt sind noch diverse Gimmicks wie ein Tourpass, Prints und vier Aufnäher. Am 16. August 2019 gastieren Metallica im Wiener Ernst-Happel-Stadion, Stücke aus „Justice“ werden wohl auch dann am Programm stehen.

(S E R V I C E - Internet: www.metallica.com)