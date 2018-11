Wiener Börse startet fester - Erste Group nach Zahlen unter Druck

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel fester eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.188,95 Zählern um 27,86 Punkte oder 0,88 Prozent über dem Mittwoch-Schluss (3.161,09). Bisher wurden 718.980 (Vortag: 207.851) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Europaweit eröffneten die Börsen klar im Plus. In Wien setzten sich die Aktien von FACC (plus 5,65 Prozent auf 16,46 Euro) und voestalpine (plus 5,61 Prozent auf 33,15 Euro) an die Indexspitze. Hingegen rutschten die Titel der Erste Group nach Zahlen um 3,61 Prozent auf 34,70 Euro ab, obwohl die heimische Großbank für die ersten neun Monate einen Anstieg des Nettogewinns um 24,4 Prozent auf 1,228 Mrd. Euro gemeldet hatte.

