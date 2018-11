Oö. Polizei schnappte Pkw-Lenker bei dem vieles nicht stimmte

Suben (APA) - Die oberösterreichische Polizei hat Donnerstagnachmittag bei einer Kontrolle in Suben einen 40-jährigen Pkw-Lenker bei der Ausreise nach Deutschland geschnappt, bei dem vieles nicht stimmte: Sein Fahrzeug trug gefälschte Kennzeichen und war seit Mai 2017 nicht mehr zum Verkehr zugelassen. Er besaß einen gestohlenen Zulassungsschein. Der Serbe hatte obendrein keine Aufenthaltsgenehmigung.

Eine Überprüfung über das Gemeinsame Zentrum Passau, in dem die österreichische Polizei mit der deutschen zusammenarbeitet, ergab weiters, dass gegen den 40-Jährigen eine Aufenthaltsermittlung für die Staatsanwaltschaft Köln wegen Kennzeichenmissbrauchs besteht. Da sich er sich illegal in Österreich aufhielt und völlig mittellos war, wurde er in das Polizeianhaltezentrum Wels überstellt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag.