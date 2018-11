Scheunenbrand forderte Feuerwehren im Bezirk Mistelbach

Poysdorf (APA) - Sieben Feuerwehren mit rund 100 Mitgliedern sind in der Nacht auf Donnerstag in Wetzelsdorf nahe Poysdorf (Bezirk Mistelbach) bei einem Scheunenbrand im Einsatz gestanden. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte aus, verletzt wurde niemand, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit. Die Brandursache war Gegenstand weiterer Ermittlungen.