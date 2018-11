Internationale Pressestimmen zu US-Wahlkampf und Trump-Äußerungen

Washington (APA/dpa/AFP) - Internationale Pressekommentare befassen sich am Freitag mit dem Endspurt im Wahlkampf vor den US-Kongresswahlen und jüngsten Äußerungen und Drohungen von US-Präsident Donald Trump zum Thema Migration. Der Londoner „Independent“ schreibt:

„In einem seiner dümmsten Tweets erklärte Trump: ‚Das ist eine Invasion unseres Landes und unser Militär wartet auf dich!‘ Der Eindruck ist klar: Trump hat offenbar nichts weiter dagegen, wenn die Migranten von den US-Streitkräften unter Beschuss genommen würden, vielleicht sogar auch dann nicht, wenn einige von ihnen dabei verletzt würden. Indem er hoch pokert und das politische Klima aufheizt, mag Trump sich möglicherweise kurzzeitig einen marginalen Vorteil in der Wählergunst verschaffen. Aber angesichts der großen Gefahr von Zusammenstößen zwischen Migranten und der US-Armee an der Grenze zu Mexiko könnte dies durchaus zu Todesopfern führen und einen großen diplomatischen Zwischenfall mit Mexiko zur Folge haben.“

„La Repubblica“ (Rom):

„Sein Instinkt sagt ihm, dass er ein Interesse daran hat, das Thema Einwanderung hochzuspielen, um die eigene Basis zu vereinen und zu motivieren, um die letzten unentschiedenen Wähler einzusammeln. (...) Aber es geht nicht darum, inwieweit angekündigte Reformen umsetzbar sind oder was von diesen Versprechen nach der Wahl am 6. November übrig bleibt. Trump, der instinktiv spielt, interessiert nur, in diesen letzten Tagen die öffentliche Debatte zu dominieren, die Agenda der Medien zu diktieren.“

„Diena“ (Riga):

„Natürlich wird es noch einige Überraschungen geben. Doch insgesamt deutet alles darauf hin, dass weder (US-Präsident Donald) Trumps Anhänger noch seine Gegner das entscheidende Übergewicht erlangen werden, sondern nur ihre strategische Position ändern werden. Dies bedeutet wiederum, dass das innenpolitische Chaos in den USA sich in seinem bisherigen Ausmaße fortsetzen wird - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Rest der Welt, darunter auch Lettland.“

„Neue Osnabrücker Zeitung“:

„Wenige Tage vor den am Dienstag anstehenden Kongresswahlen darf sich Trump angesichts des Stimmungsbildes alles andere als sicher fühlen. Seine Republikaner könnten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. Damit droht Trump einen Teil seiner Macht einzubüßen. Für den Demagogen im Weißen Haus wäre das eine herbe Schlappe - durchkreuzte es doch seine Pläne, weiter durchregieren zu können, um sich für eine zweite Amtszeit zu empfehlen. Viele Wähler sind der ständigen, von Trump inszenierten Konfrontationen jedoch müde. Immer geht es vor allem um eins: um Donald Trump. Der Milliardär hat die Nation gespalten wie niemand vor ihm. Wer glaubt, so mache man ein Land ‚great‘, unterliegt einem tragischen Irrtum.“

„Die Welt“ (Berlin):

„Bei aller Wut über Trump sollte sich der eine oder andere Zeitgenosse hierzulande fragen, ob der US-Präsident mitunter nicht vielleicht recht hat. Beispiele dafür gibt es - von der Drohung, den INF-Vertrag zu kündigen, den die Russen mit der Aufstellung neuer Atomraketen seit Jahren verletzen, bis hin zur Ansage, er werde die Südamerikaner, die derzeit Richtung Norden wandern, im Notfall in Sammelunterkünften festsetzen. (...) Abschreckung kann das Grundproblem der globalen Flüchtlingskrise nicht lösen. Genauso wenig aber das Gebot der Fernstenliebe, nach dem jeder Mensch kommen kann, der will.“

„Dagens Nyheter“ (Stockholm):

„Die Manipulation von Wahlkreisen ist in den USA eine langwährende und schlimme Tradition. Gerrymandering wird häufig als das größte Problem im US-Wahlsystem bezeichnet. Es ist zumindest so schlimm, dass es Menschen in vielen von Republikanern regierten Staaten schwergemacht wird, zu wählen. Insbesondere für Minderheiten und weniger Bemittelte. Und doch haben die Demokraten gute Chancen, die Macht im Repräsentantenhaus zu übernehmen.

In jedem Fall sollten Politiker keine Wahlkreise zeichnen. Der Stift sollte von neutraler Hand gehalten werden.“