Zwei Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Krems-Land

Grafenegg (APA) - Beim Zusammenstoß zweier Pkw an einer Kreuzung der L45 in Grafenegg (Bezirk Krems-Land) sind am Mittwochnachmittag beide Lenker verletzt worden. Ein 67-Jähriger sowie eine 21 Jahre alte Frau wurden in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Aufprall in einen angrenzenden Acker geschleudert worden.