Segnung des neuen Abtes von Stift Rein bei Graz

Rein bei Graz (APA) - Im steirischen Zisterzienserstift Rein bei Graz wird am kommenden Sonntag Pater Philipp Helm zum neuen Abt gesegnet. Der 47-Jährige ist Ende September vom Konvent zum Nachfolger von Abt Christian Feurstein gewählt worden. Seit 2015 wurde das Stift administratorisch geleitet. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl wird die Benediktion vornehmen und Alt-Bischof Egon Kapellari die Predigt halten.

Abt Philipp Helm ist der 58. Abt des ältesten Zisterzienserklosters der Welt, wie Pater August Janisch vom Stift Rein der APA mitteilte. Sein Vorgänger, Christian Feurstein, hatte sich im März 2015 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und erlag zwei Jahre später seiner Erkrankung. Seither waren die 15 Reiner Mönche auf der Suche nach einem Nachfolger.

„Constans in bonum - beharrlich im Guten“, lautet der Leitspruch des im Jahr 1971 nördlich von Graz geborenen neuen Reiner Abtes Philipp Helm. Er war selbst Schüler des Stiftsgymnasium Rein und trat nach der Matura in das Noviziat im Stift ein. Nach der Ablegung der zeitlichen Gelübde 1990 begann Helm sein Theologiestudium im internationalen Priesterseminar Canisianum in Innsbruck. Die ewige Profess legte er 1993 ab, 1996 wurde er im Stift Rein zum Priester geweiht. Danach war er in vielen Reiner Pfarren als Kaplan, Provisor und Moderator tätig. Seit 2006 war Abt Philipp Helm Pfarrer von Rein und Expositus von Maria Straßengel, seit 2013 Pfarrer von Rein sowie Moderator des Pfarrverbandes Rein-Gratwein-Maria Straßengel.

Obwohl die Amtseinsetzungsfeier landläufig als Abt-Weihe bezeichnet wird, handelt es sich in Wirklichkeit um eine Benediktion, also Segnung, wie Pater August Janisch gegenüber der APA erklärte. Im Zuge der Segensfeier werden dem Abt die Ordensregeln und seine Insignien überreicht: Zu diesen Amtszeichen zählen der Abtstab, die Inful (Bischofsmütze) und der Abtring. Das Brustkreuz (Pektorale) und das Pileolus (runde Kopfbedeckung) hat der neue Abt bereits unmittelbar nach der Wahl erhalten.

Stift Rein ist das älteste durchgehend bewohnte Zisterzienserkloster der Welt. Der Konvent zählt laut Janisch zurzeit 15 Zisterziensermönche, die rund ein Dutzend Stiftspfarren betreuen. Das Stift betreibt zudem das einzige Gymnasium im Bezirk Graz-Umgebung.

Das Stift wurde 1129 - noch zu Lebzeiten des wichtigsten Heiligen des Ordens, Bernhard von Clairvaux (1090-1153) - gegründet. Gestiftet durch Markgraf Leopold I. von Steyr, kamen die ersten Mönche aus Ebrach in Franken. Reiner Mönche gründeten im Laufe der Jahrhunderte vier Tochterklöster, darunter Sittich (Sticna) in Slowenien (1138), Wilhering bei Linz (1146), das Neukloster in Wiener Neustadt (1444) und Schlierbach in Oberösterreich (1620). Rund 10.000 Besucher kommen jährlich in das Kloster nahe Graz, um einen Blick „hinter die Klostermauern“ zu werfen.

(S E R V I C E - Festgottestdienst zur Benediktion am 4. November, 15.00 Uhr in der Basilika Rein. https://www.stift-rein.at/)