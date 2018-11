Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel klar fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.197,42 Punkten nach 3.161,09 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 36,33 Punkten bzw. 1,15 Prozent.

Nachdem am Vortag in Wien feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, legte der heimische Leitindex im Frühhandel nun deutlich zu. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls klare Gewinne. Zuvor hatten am Vorabend bereits die US-Börsen ihre Erholungsbewegung fortgesetzt und den dritten Gewinntag in Folge hingelegt.

Unterstützung hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump geliefert, der sich positiv über sein Gespräch mit dem chinesischen Amtsinhaber Xi Jinping zum Handelskonflikt geäußert hatte. Datenseitig dürfte zu Wochenausklang vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober im Mittelpunkt stehen. Er wird am Nachmittag veröffentlicht.

In Wien rückte unterdessen die Erste Group mit Geschäftszahlen in den Mittelpunkt. Die heimische Großbank hat nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten und insbesondere auch im dritten Quartal hat die Erste Group für das Gesamtjahr 2018 ihr Eigenkapitalverzinsungsziel angehoben. Zwischen Jänner und September ist der Nettogewinn um 24,4 Prozent auf 1,228 Mrd. Euro gestiegen. Die Marktteilnehmer zeigten sich jedoch nicht überzeugt: Trotz der allgemein guten Börsenstimmung fiel die Aktie am ATX-Ende um 2,81 Prozent auf 34,99 Euro.

Alle übrigen Titel im Leitindex notierten dagegen im Plus. Am stärksten legten die Aktien von FACC (plus 6,03 Prozent auf 16,52 Euro) und voestalpine (plus 5,38 Prozent auf 33,08 Euro) zu. Sehr stark zeigten sich im ATX auch Do&Co (plus 3,99 Prozent auf 83,40 Euro) und Raiffeisen (plus 2,90 Prozent auf 24,80 Euro).

Der ATX Prime notierte bei 1.612,84 Zählern und damit um 1,18 Prozent oder 18,84 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 32 Titel mit höheren Kursen, vier mit tieferen und einer unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 1.185.533 (Vortag: 497.052) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 37,82 (14,84) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA100 2018-11-02/09:59