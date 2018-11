Europas Leitbörsen am Vormittag mit Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - An den europäischen Börsen reagierte am Freitagvormittag nach starken Vorgaben aus den USA und Asien klar der Optimismus. Die Leitindizes verbuchten durch die Bank satte Gewinne.

An den Börsen in Asien hatte sich zuvor Entspannung in Sachen Zollstreit angekündigt. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wolle US-Präsident Donald Trump zum Treffen der G20-Staaten Ende November ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten Chinas, Xi Jinping, abschließen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.15 Uhr mit plus 1,14 Prozent oder 36,42 Punkte bei 3.240,63 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg 1,23 Prozent oder 141,37 Zähler auf 11.609,91 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,69 Prozent oder 48,93 Einheiten auf 7.163,59 Punkte.

Europas Banken bekommen heute die Ergebnisse des jährlichen Stresstests der Aufsichtsbehörden. Die Ergebnisse wollen die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) um 18.00 Uhr veröffentlichen. Am Vormittag notierten die Bankwerte allesamt mit einem soliden Plus: Santander und Societe Generale stiegen jeweils mehr als 2 Prozent. Bei der italienischen Unicredit waren es plus 1,66 Prozent. Deutsche Bank bauten ein Plus von 2,54 Prozent.

An der Börse London verloren die Aktien des britischen Telekommunikationsanbieter BT Group um 1,72 Prozent und lagen damit am unteren Ende des Leitindex „Footsie“. BT hatte gestern Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Konzern hat trotz gesunkener Umsätze deutlich mehr Gewinn erzielt, worauf die Aktie am Vortag mehr als 8 Prozent zulegen konnte.

Die British-Airways-Mutter IAG will in den kommenden fünf Jahren ihr Tempo erhöhen. In den Jahren 2019 bis 2023 will die Fluggesellschaft jährlich rund 7,2 Milliarden Euro operativen Gewinn (Ebitdar) pro Jahr einfliegen, wie die IAG am Freitag bei einem Kapitalmarkttag mitteilte. IAG-Papiere stiegen am Vormittag an der Börse um 1,20 Prozent.

Im weit gefassten Euro-Stoxx-Index fielen Aktien der österreichischen Erste Group Bank mit minus 2,86 Prozent ans untere Ende. Das Bankhaus hatte heute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Nettogewinn kletterte heuer bis September im Jahresabstand um deutliche 24,4 Prozent auf 1,228 Mrd. Euro. Das Ergebnis lag offenbar hinter den Erwartungen von Investoren.

