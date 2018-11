FMA: Fremdwährungskredite im 2. Quartal weiter gesunken

Wien (APA) - Der Fremdwährungsanteil an privaten Krediten ist in Österreich im zweiten Quartal weiter gesunken. Wechselkursbereinigt ging das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten an private Haushalte um 2,6 Prozentpunkte zurück. Der Fremdwährungsanteil an allen aushaftenden Krediten der Privaten lag zu Quartalsende bei 10,2 Prozent, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Freitag mit.

In absoluten Zahlen machten die Fremdwährungskredite gegen Ende des ersten Halbjahres rund 15,26 Mrd. Euro aus. Das sind 3,48 Mrd. Euro weniger als im Jahr davor. Allein im 2. Quartal sank das aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten wechselkursbereinigt um 670 Mio. Euro. Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 ging das Volumen an Fremdwährungskrediten bis Juni 2018 um 68,8 Prozent oder 32 Mrd. Euro zurück, schreibt die FMA.

Der Großteil dieses Kreditvolumens entfällt mit 96,1 Prozent auf den Schweizer Franken, der Rest fast zur Gänze auf den japanischen Yen. Seit Anfang 2008 habe der Schweizer Franken um 43 Prozent aufgewertet, wobei der Wechselkurs im zweiten Quartal zwischen 1,15 und 1,19 zum Euro schwankte, so die FMA.

