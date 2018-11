Alitalia - Regierung will Brückenkredit verlängern

Rom (APA) - Die italienische Regierung denkt an eine Verlängerung des Brückenkredits in Höhe von 900 Millionen Euro für die marode Fluggesellschaft Alitalia. Die Frist für die Rückzahlung des Kredits läuft am 15. Dezember ab.

Der Staatssekretär im italienischen Industrieministerium, Dario Galli, meinte laut Medienangaben, die Regierung werde sich in Brüssel einschalten, um Probleme mit der EU-Kommission in Zusammenhang mit dem Brückenkredit abzuwenden. Brüssel könnte gegen Rom ein Verfahren wegen Staatshilfen in Zusammenhang mit der Alitalia erheben.

Alitalia hatte im Mai 2017 Insolvenz angemeldet und fliegt seither mit Hilfe des Überbrückungskredits der italienischen Regierung. Die Airline hat nach eigenen Angaben drei Übernahmeangebote erhalten. Interesse haben demnach die italienische Staatsbahn, der britische Billigflieger Easyjet sowie Medienberichten zufolge die US-Fluggesellschaft Delta.

Alitalia mit ihren rund 11.000 Angestellten schreibt seit Jahren Verluste. Im Mai vergangenen Jahres wurde die Airline unter kommissarische Aufsicht gestellt, nachdem ein Sanierungsplan gescheitert war, der Lohnkürzungen und Stellenstreichungen vorsah. Ursprünglich sollte bis Ende April dieses Jahres eine Lösung gefunden werden, die Frist wurde dann aber auf Ende Oktober verlängert.

