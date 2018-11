Arbeitslosigkeit - Rückgang in Wien um 5,4 Prozent

Wien (APA) - Dem Bundestrend entsprechend ist auch in Wien die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Im Oktober waren 113.108 Personen beim S vorgemerkt - um 3,2 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2017. Bei den Schulungen gab es sogar ein Minus von 13,2 Prozent auf nun 28.680 Teilnehmer. In Summe waren somit um 5,4 Prozent weniger Wiener ohne Job als vor einem Jahr.

Besonders profitiert von der aktuellen Entwicklung haben die Unter-25-Jährigen, wo ein Rückgang von 11,5 Prozent verzeichnet wurde. Bei den Über-50-Jährigen betrug dieser hingegen nur 1,9 Prozent, hieß es in einer Aussendung des AMS Wien am Freitag. Nach wichtigen Wirtschaftszweigen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in der Warenproduktion um 9 Prozent zurückgegangen, im Bau um 10,4 Prozent, im Einzelhandel um 4,2 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 3,7 Prozent.

