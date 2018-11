Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas höher

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag etwas zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,32 Prozent höher bei 73,06 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 72,83 Dollar.

Nach den jüngsten Verlusten konnte er damit wieder leicht zulegten. Unterstützung kam von der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will US-Präsident Donald Trump beim G-20-Treffen Ende November ein Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen. Der Handelskonflikt wird am Ölmarkt auch deswegen genau verfolgt, weil die USA und China die beiden größten Ölverbraucherstaaten sind. Ein konjunktureller Abschwung in den beiden Staaten würde daher auch die globale Ölnachfrage dämpfen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 72,64 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 75,24 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.235,20 Dollar (nach 1.232,88 Dollar am Donnerstag) gehandelt.