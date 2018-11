Snowboard/Ski Freestyle: ÖSV mit neunköpfigem Team in Modena

Modena/Wien (APA) - Olympiasiegerin Anna Gasser führt das neunköpfige ÖSV-Aufgebot beim Big-Air-Weltcup am Samstag (Finale ab 18.25 Uhr live in ORF Sport +) in Modena an. Neben der frisch gebackenen Sportlerin des Jahres treten im Snowboard-Bewerb auch Clemens Millauer und Philipp Kundratitz an. Gassers Freund Millauer hatte im September beim Saisonauftakt in Neuseeland als Fünfter überzeugt.

Nicht mehr mit dabei ist hingegen Alois Lindmoser, der seine Karriere beendet hat. In der Freeski-Konkurrenz am Sonntag vertreten Lukas Müllauer, Samuel Baumgartner, Andreas Gohl und Weltcupdebütant Hannes Rudigier sowie Laura Wallner und Lara Wolf die rot-weiß-roten Farben.

Problematisch gestaltete sich die Wettkampfvorbereitung auf der 46-m-Rampe. Wegen anhaltender Regenfälle musste das Training am Freitag komplett abgesagt werden, ab Samstag soll sich das Wetter aber bessern.