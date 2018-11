Übersicht über die Filmstarts der Woche

Wien (APA) - Ab 7. November:

~ LE LIVRE D‘IMAGE F/CH 2018 90 min Regie: Jean-Luc Godard www.burgkino.at/movie/le-livre-dimage; http://casa-azul.ch/wordpress_X/livre-dimage ~ Regielegende Jean-Luc Godard bleibt auch mit 87 Jahren aktiv und legt mit „Le livre d‘image“ einen neuen Beitrag seiner optisch wie thematisch experimentellen Gedankenströme vor. Aus unterschiedlichsten Clips zusammengesetzt reihen sich Stummfilmausschnitte an Hinrichtungsvideos des IS. Der Kinoliebhaber Godard erschafft so eine eigene Sicht auf das Bild als solches, rekontextualisiert das Gezeigte mit Gemurmel aus dem Off. So philosophiert der Franko-Schweizer über Gewalt, Krieg und die Menschheit als solches.

Ab 8. November:

~ AUFBRUCH ZUM MOND USA 2018 142 min Regie: Damien Chazelle Mit: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Ciaran Hinds www.aufbruchzummond.at; www.firstman.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA122 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Schon mit „La La Land“ feierten Regisseur Damien Chazelle und Schauspieler Ryan Gosling große Erfolge. Nun arbeiteten sie wieder zusammen: In „Aufbruch zum Mond“ spielt Gosling den Weltraumpionier Neil Armstrong, der im Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Der Film erzählt von den immensen Anstrengungen von Armstrong und all den Wissenschaftern, die dies überhaupt ermöglichten. Im Mittelpunkt aber steht Armstrong selbst. Wie er seine kleine Tochter verlor, sich in die Arbeit stürzte und welche Folgen das riskante Weltraumprogramm für seine Ehe hatte. „Aufbruch zum Mond“ wird so zu einer Verneigung vor der Leistung aller Beteiligten.

~ OPERATION: OVERLORD USA 2018 110 min Regie: Julius Avery Mit: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbaek, John Magaro, Iain De Caestecker www.operationoverlord.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA123 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Juni 1944: In der Nacht vor dem D-Day soll eine Gruppe US-Fallschirmjäger hinter feindlichen Linien einen Kirchturm in die Luft sprengen. Außer einer kriegswichtigen Funkanlage und einer Übermacht von Nazi-Soldaten finden sie dort ein Labor, in dem ein deutscher Arzt Dorfbewohner in übermenschlich starke Untote verwandelt. Zwei Drittel Soldatenfilm, ein Drittel Monstergrusel - Filmproduzent J.J. Abrams und Regisseur Julius Avery fügen dem Untergenre des Nazihorrors einen bildstarken und atmosphärischen Vertreter nicht ohne Tiefgang hinzu.

~ ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER CDN 2018 90 min Regie: Jennifer Westcott www.welan.co.at/elliot-das-kleinste-rentier ~ Langsam geht sie los, die Weihnachtskino-Saison. Bereits jetzt startet einer der ersten Filme mit festlicher Atmosphäre: Das animierte Kinderabenteuer aus Kanada erzählt von einem ziemlich kleinen Pferd mit einem ziemlich großen Traum: Elliot möchte unbedingt einmal in seinem Leben dem Weihnachtsmann zu Diensten sein und dessen Weihnachtsschlitten mitziehen. Kurz vor dem großen Fest im Dezember scheint der Traum plötzlich ein Stück weit näher gerückt, als Elliot erfährt, dass sich eines der Rentiere in den Ruhestand verabschieden möchte. Nur drei Tage bleiben Elliot, um sich mit seiner neuen Rolle vertraut zu machen. Mit seiner besten Freundin, einer Ziege, macht er sich auf gen Nordpol.

Ab 9. November:

~ NUR EIN KLEINER GEFALLEN USA/CDN 2018 118 min Regie: Paul Feig Mit: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Jean Smart, Rupert Friend www.nureinkleinergefallen.de; www.constantinfilm.at/kino/nur-ein-kleiner-gefallen.html; https://asimplefavor.movie DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA124 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ „Nur ein kleiner Gefallen“ basiert auf der Geschichte des gleichnamigen Debütromans von Darcey Bell (2017). Und erzählt die Geschichte der beiden Freundinnen Stephanie Smothers (Anna Kendrick) und Emily Nelson (Blake Lively). Während die beiden Söhne miteinander spielen, entlocken sich die Mütter mit extra starken Martinis ihre dunkelsten Geheimnisse. Doch eines Tages kann Emily ihren Sohn Nicky nicht rechtzeitig von der Schule abholen. Stephanie übernimmt. Das Problem: Ihre Freundin verschwindet spurlos und holt ihren Sohn nie ab. Als Emilys Leiche kurze Zeit später in einem See gefunden wird, bleiben viele Fragen offen. Wer war diese Frau, die selbst für ihren Mann Sean Townsend (Henry Golding) immer ein großes Rätsel blieb?

~ ANGELO A/LUX 2018 111 min Regie: Markus Schleinzer Mit: Makita Samba, Alba Rohrwacher, Nilton Martins, Gerti Drassl, Christian Friedel www.filmladen.at/film/angelo DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA125 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Markus Schleinzer legt mit seinem zweiten Spielfilm „Angelo“ ein philosophisches Essay vor, in dem der 46-jährige Wiener die Biografie des einstigen „Hofmohren“ Angelo Soliman als Ausgangspunkt für einen Exkurs über Identität und Zuschreibung nimmt. In drei Kapitel hat Schleinzer sein Essay eingeteilt, das mit einem konventionellen Biopic nur wenig gemein hat. Es werden mehr Impressionen oder besser Variationen über ein Thema geboten, die dem Zuschauer einen Eindruck vermitteln.

~ GRUSS VOM KRPUS A 2018 98 min Regie: Gabriele Neudecker www.thimfilm.at/filmdetail/krampus ~ Jahreszeitlich um Halloween herum passend, kommt Gabriele Neudeckers neuer Dokumentarfilm in die Kinos, der sich um die urösterreichischen Horrorgestalten wie Percht, Krampus oder Hex dreht. Schließlich erleben die Wintergeister eine Renaissance unter der Jugend, die sich wieder für die Traditionen der Großelterngeneration zu interessieren beginnt. Die Regisseurin spürt auch den historischen Wurzeln des Brauchtums nach, beleuchtet die modernen Entwicklungen und zeigt die Begeisterung einer jungen Generation.

~ TOUCH ME NOT ROM/D/CZ/BG/F 2018 125 min Regie: Adina Pintilie Mit: Laura Benson, Tomas Lemarquis, Christian Bayerlein, Adine Pintilie http://verleih.polyfilm.at/TouchMeNot/index.htm DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA126 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ „Touch me not“ erzählt von Laura, Tomas und Christian, die alle ihre eigene Sexualität und deren Grenzen erforschen wollen. So hat Laura große Probleme mit jeder Form von Nähe, selbst ein Streicheln erfordert von ihr Überwindung. Deswegen spricht sie mit unterschiedlichsten Menschen über deren Begehren und das Ausleben von Sehnsüchten. Dazu gehören auch Tomas und Christian, der trotz seiner starken körperlichen Behinderung ein erfülltes Sexualleben hat. Das in einer Mischung aus Dokumentation und Spielfilm gedrehte Werk der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie gewann bei diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären.

~ DRUGA STRANA SVEGA - DIE ANDERE SEITE VON ALLEM F/SRB/QAT 2017 100 min Regie: Mila Turajlic http://stadtkinowien.at/film/1082; http://jip-film.de/die-andere-seite; www.othersideofeverything.com ~ Regisseurin Mila Turajlic rückt in ihrem neuen Dokumentarfilm „Druga Strana Svega“ ihre charismatische Mutter Srbijanka Turajlic ins Zentrum, die zu den wichtigen Figur des Widerstands gegen das Milosevic-Regime in den 1990er-Jahren gehören sollte. Die Familie hält im Laufe der Jahre das jugoslawisches Erbe hoch, während am Balkan zunehmend die ethnischen Zugehörigkeiten in den Vordergrund gerückt werden. Diese Entwicklungen hinterfragt die Regisseurin in tiefsinnigen und amüsanten Gespräche mit ihrer Mutter, die somit auch das Porträt einer Generation respektive Region werden.

~ REMEMORY USA/CDN 2017 112 min Regie: Mark Palansky Nut; Peter Dinklage, Martin Donovan, Evelyne Brochu, Henry Ian Cusick, Anton Yelchin, Julia Ormond www.kinostar.com/filmverleih/rememory DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA127 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Alle Erinnerungen digitalisiert und jederzeit abrufbereit? Was würde das mit einem Menschen machen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue Kinofilm „Rememory“ und zeigt, was in der Vergangenheit alles steckt. Tüftler Gordon Dunn enthüllt seine Erfindung, die Erinnerungen digitalisieren kann. Wenig später ist er tot. War es Mord? Das versucht ein Unbekannter (Peter Dinklage) herauszufinden, der zunächst mehr Interesse an der Erfindung als an der Aufklärung hat.