Margarete Sitz zur SPÖ-Vorsitzenden von Wiener Neustadt gewählt

Wiener Neustadt (APA) - Margarete Sitz ist zur neuen SPÖ-Vorsitzenden von Wiener Neustadt und damit zur Nachfolgerin von Horst Karas gewählt worden. Die 59-Jährige erhielt bei der Stadtparteikonferenz am Dienstag 86 von 91 Stimmen, hieß es in einer Aussendung vom Freitag. Die Stadträtin soll bei der Gemeinderatssitzung am kommendem Montag zur Vizebürgermeisterin gewählt werden. Auch in diesem Amt folgt sie auf Karas.

Der 52-Jährige sei nicht mehr Mitglied des Parteipräsidiums, er werde aber Teil des Stadtrates bleiben, teilte die SPÖ Wiener Neustadt mit. „Wir wollen weiterhin vor allem sachlich und verantwortungsvoll agieren und keine fundamentale Oppositionspolitik betreiben“, sagte Sitz nach ihrer Wahl.

Die SPÖ ist mit 17 der 40 Sitze die stärkste Kraft im Gemeinderat, musste aber nach dem Verlust der absoluten Mandatsmehrheit 2015 nach sieben Jahrzehnten den Bürgermeistersessel in Wiener Neustadt räumen. 14 Mandate hält die ÖVP, die mit Klaus Schneeberger den Bürgermeister stellt. Die nächsten Gemeinderatswahlen sind für Anfang 2020 geplant.

