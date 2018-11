Altmaier für globale Allianz gegen Protektionismus

Jakarta (APA/Reuters) - Angesichts des immer stärker werdenden Protektionismus in der Welt hat Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine globale Allianz für Marktwirtschaft gefordert. Das sei es, was die Welt brauche und nicht Protektionismus, sagte Altmaier am Freitag auf der Asien-Pazifik Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Indonesien.

Deutschland werde zudem alle Bemühungen unterstützten, den auf Regeln basierten freien Welthandel zu gewährleisten. Dazu gehörten auch Reformen der Welthandelsorganisation (WTO). Eine Alternative zur WTO sehe er aber nicht, auch wenn sie nicht perfekt sei.

Siemens-Chef Joe Kaeser verwies auf der Konferenz in Jakarta darauf, dass die neuen, vor allem von China geförderten Handelswege wie die neue Seidenstraße bisher Einbahnstraßen im Interesse Chinas seien. Es sei aber notwendig, daraus offene Wege in beiden Richtungen zu machen.

