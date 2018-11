Unwetter in Italien - Gemeinden in Belluno nach Erdrutsch isoliert

Rom (APA) - Italien ist weiterhin im Griff schwerer Unwetter. Nach einem Erdrutsch in der Dolomiten-Provinz Belluno sind mehrere Gemeinden isoliert. Die Strom- und Wasserversorgung ist unterbrochen. Rettungsmannschaft aus der ganzen Region seien im Einsatz, um die Straßen zu befreien, berichteten italienische Medien. Die Schulen blieben geschlossen.

„Die Lage ist dramatisch. Ganze Dörfer müssen ohne Strom ausharren, es gibt keine Straßen mehr. Man muss sofort die Straßen räumen und für den Neuaufbau sorgen“, erklärte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia. Der Pegel der Flüsse Brenta und Piave wird genau unter die Lupe genommen. Der Pegel des Flusses Po stieg in den letzten 24 Stunden infolge des heftigen Regelns um 2,5 Meter. Der Bauernverband Coldiretti beklagte Schäden in Millionenhöhe in der Landwirtschaft.

Schwierig ist weiterhin die Lage in Ligurien. Die Zufahrtsstraße zur renommierten Luxusbadeortschaft Portofino ist nach den Unwettern der vergangenen Tage weiterhin schwer beschädigt und nicht befahrbar. Die Ortschaft ist ohne Gas. Schwere Niederschläge belasteten auch Sizilien. In Sciacca in der sizilianischen Provinz Agrigent waren nach Überschwemmungen und Erdrutschen mehrere Häuser isoliert.