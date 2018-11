Spanien sagt Jugendarbeitslosigkeit den Kampf an

Madrid (APA) - Die Wirtschaftskrise in Spanien ist vorbei. Die Arbeitslosenzahlen in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone haben sich seit 2013 drastisch von fünf auf drei Millionen Arbeitslose reduziert. Ein großes Problem bleibt in Spanien allerdings die hohe Jugendarbeitslosigkeit.

Zusammen mit Italien und Griechenland verzeichnet Spanien die höchste Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Rund 28 Prozent aller arbeitsfähigen Spanier unter 30 Jahren finden heuer keinen Job. Dies will Madrid nun mit einem umfangreichen Programm beenden. Wie die Zeitung „El Pais“ am Freitag berichtet, sollen in den kommenden Monaten landesweit bis zu 3.000 zusätzliche Berufsberater eingestellt werden, die sich speziell um junge Erwerbslose kümmern.

Zusammen mit verschiedenen Hilfs- und Förderprogrammen will die spanische Regierung mit diesem Programm die Jugendarbeitslosigkeit bis 2021 von heuer 28 auf 23,5 Prozent senken.

Zudem sollen die Arbeitsbedingungen für junge Arbeitnehmer verbessert werden. So soll der Status von Praktikanten rechtlich klarer definiert werden, um zu verhindern, dass Unternehmen sie wie bisher als billige Arbeitskräfte ausnutzen. Tatsächlich finden junge Spanier heuer teilweise nur prekäre Teilzeitjobs oder auf Monate oder gar Wochen begrenzte Anstellungen, die immer wieder verlängert werden, damit die Arbeitgeber weniger Versicherungen, Gehälter und mögliche Abfertigungen zahlen müssen.

Außerdem wollen die seit Juni in Spanien regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez (PSOE) Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramme ins Leben rufen, damit Zigtausende junger Spanier, die aufgrund der Wirtschaftskrise vor allem ins europäische Ausland ausgewandert sind, wieder zurückkehren.

Wie andere EU-Staaten hat sich auch Spanien zur sogenannten „Jugendgarantie“ verpflichtet, die jungen Menschen unter 25 Jahren bei der Jobsuche helfen soll. Innerhalb von vier Monaten nachdem sie die Schule verlassen haben oder arbeitslos geworden sind, soll ihnen eine hochwertige Arbeitsstelle angeboten werden. Oder aber sie sollen sich weiterbilden können, um sich für einen Posten zu qualifizieren. Diesen Verpflichtungen kam Spanien bisher nicht nach. Ein Großteil des Programms gegen die Jugendarbeitslosigkeit wird aus EU-Fördertöpfen der „Jugendgarantie“ finanziert, die noch bis 2023 laufen.