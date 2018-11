Leitbörsen in Fernost mit deutlichen Gewinnen - Hang Seng +4,2%

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag einen Befreiungsschlag hingelegt. Durch die Bank konnten die Indizes in Asien klar zulegen - ein massiven Satz nach oben machte vor allem der Hang Seng Index der Börse in Hongkong.

Nach Monaten der Konfrontation im Handelsstreit haben die USA und China ein deutliches Signal der Entspannung gesendet. Zum Treffen der G-20-Staaten Ende November wolle US-Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, Xi Jinping, abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag.

Der japanische Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 556,01 Zähler oder 2,56 Prozent auf 22.243,66 Punkte. Bei den Sektoren im Leitindex Nikkei gab es am Freitag fast nur Gewinner. Gegen den Trend agierten die Werte der Papierverarbeiter die deutlich absackten: so verloren Oji Paper um mehr als 5 Prozent und Nippon Paper Industries um 2,79 Prozent. Auch bei den Energieversorgern stand ein Minus - so verloren Tokyo Electric Power um 1,90 Prozent und Kansai um mehr als 4,76 Prozent.

Stärkster Verlierer im Nikkei-225 waren am Freitag Aktien von Chiyoda, die um mehr als 17 Prozent einbüßten. Der Ölausrüster hatte zuletzt seine Prognosen für das Gesamtjahr 2018 revidiert und erwartet nun einen deutlichen Verlust. Grund dafür sind die ausufernden Kosten eines Flüssiggas-Projekts (LNG) im US-Bundesstaat Louisiana.

Der chinesische Shanghai Composite gewann 70,24 Punkte oder 2,70 Prozent auf 2.676,48 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong zeigte sich extrem fest und stieg um satte 1.070,35 Zähler (plus 4,21 Prozent) auf 26.486,35 Einheiten. Innerhalb der Werte im Leitindex gab es am Freitag keine Verlierer. An der Spitze der Gewinner hielten sich WH Group, Geely, Sands China, Sunny Optical und Sino Biopharma mit Zuwächsen über der 10-Prozent-Marke.

Auch die Märkte in Indien und Australien verbuchten Gewinne. Der All Ordinaries Index in Sydney zeigte sich zum Wochenabschluss gut behauptet mit einem Plus von 9,9 Zählern oder 0,17 Prozent auf 5.935,80 Einheiten.

An der Unternehmenszahlenfront legte der australische Sprengstoffhersteller Orica am Freitag Zahlen zum Gesamtjahr 2018 vor. Den Angaben zufolge konnte das Unternehmen im zweiten Geschäftshalbjahr das operative Ergebnis steigern. Die Papiere stiegen darauf um 6,43 Prozent.

Der australische Finanzriese Mcquarie ließ unterdessen am Freitag mit einem soliden Halbjahresgewinn aufhorchen. Im ersten Halbjahr 2019 stehen 1,31 Mrd. Dollar Gewinn zu Buche. Im Verhältnis zur Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht das einem Plus von 5 Prozent. An der Börse sorgte das für einen ASX-20-Spitzenplatz mit einem Plus von 3,86 Prozent.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.011,65 Zählern mit plus 579,68 Punkten oder 1,68 Prozent.