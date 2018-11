Punsch, Design und Eisstockschießen: „Winter im MQ“ startet

Wien (APA) - Auch wenn es die warmen Temperaturen nicht vermuten lassen, startet kommende Woche die Punschsaison in Wien. Den Anfang macht das Museumsquartier: Am Donnerstag eröffnet der „Winter im MQ“ mit einem Konzert der Wiener Band „Gewürztraminer und da gmischte Satz“ und mit Punsch für den guten Zweck.

Ausgeschenkt wird wieder in den im Vorjahr präsentierten Glaspavillons, den „MQbis“. Die rund 35 Quadratmeter großen Hütten, die von den Restaurants und Cafes des Kulturareals betrieben werden, werden neu angeordnet, sodass in der Mitte eine Art Marktplatz entsteht, kündigten die Organisatoren in einer Presseaussendung an. Die Fläche wird von einem „Winterhimmel“ überdacht, der den Besuchern Schutz vor Regen und Schnee bietet und mit künstlerischen Projektionen bespielt wird.

Neu ist heuer auch der Designmarkt „Winter Wamp“. Wöchentlich wechselnde Designer laden am Vorplatz des Museumsquartiers zum Weihnachtsshopping ein. Ein Comeback feiert das Eisstockschießen, für das heuer gleich zwei Bahnen zur Verfügung stehen.

Zudem sind zahlreiche Veranstaltungen geplant: Jeden Montag stehen unterschiedliche kulturelle Angebote wie „LiteraturRap“, Tagebuch Slam und Open Piano auf dem Programm. Immer am Dienstag und Mittwoch legen Live-DJs auf, während donnerstags die „MQ Hofmusik“ zum „Punschkonzert“ lädt. Der „Winter im MQ“ läuft bis 23. Dezember.

(S E R V I C E - www.mqw.at/winter)