Sicherheitskräfte nahmen mutmaßliche Terroristen in Kirgistan fest

Bischkek (APA/dpa) - In Kirgistan in Zentralasien haben Sicherheitskräfte eine mutmaßliche Terrorzelle mit neun Mitgliedern ausgehoben. Die Gruppe habe seit vergangenem Jahr Kämpfer für die Rebellen in Syrien und Afghanistan rekrutiert, schrieben russische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Außerdem habe sie „Aktionen“ in Kirgistan geplant, bei denen Schusswaffen und selbst gebaute Bomben hätten eingesetzt werden sollen, hieß es ohne Angaben von Details.

Die Mitglieder hätten im Norden der Ex-Sowjetrepublik operiert. Bei ihnen handelt es sich den Angaben nach um vier Kirgisen und fünf Ausländer. Sie seien festgenommen worden. In Kirgistan ist die Mehrheit der Menschen islamischen Glaubens.

Auch russische Behörden gehen immer wieder gegen Muslime mit islamistischem Hintergrund vor, weil viele Männer in Syrien oder im Irak aufseiten des IS gekämpft haben sollen. Erst am Dienstag hatte der Inlandsgeheimdienst FSB die Festnahme von 18 Mitgliedern einer mutmaßlichen islamistischen Terrorzelle in der Teilrepublik Tatarstan an der Wolga gemeldet.