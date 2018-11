Eigenen Vater in Graz ausgeraubt: Verdächtiger festgenommen

Schwechat/Graz (APA) - Ein Raubüberfall aus dem Jahr 2016 in Graz ist geklärt. Ein 38 Jahre alter Kroate ist am Mittwoch am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen worden. Er soll am 9. Oktober 2016 vor einem Lokal den eigenen Vater niedergeschlagen und beraubt haben. Die Schläge und Tritte, die er dem damals 61-Jährigen versetzt hatte, gestand er, den Raub nicht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Der 61-Jährige war in der Nacht auf den 9. Oktober 2016 im Bezirk Gries von einem vorerst unbekannten Täter vor einem Lokal attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Täter nahm dem Schwerverletzten rund 200 Euro Bargeld ab.

Nach umfangreichen Erhebungen wurde der 38-jährige Sohn des Kroaten als Tatverdächtiger ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Graz schrieb ihn zur Fahndung aus. Als der Sohn nun fast zwei Jahre nach dem Raub wieder in Österreich einreisen wollte, glichen die Beamten am Flughafen Schwechat seine Passdaten mit elektronischen Fahndungslisten ab und nahmen ihn fest.