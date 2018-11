Wohnungsbrand: Tierärztin rettete Mutter und Kinder in Braunau

Braunau am Inn (APA) - Eine Tierärztin aus Braunau hat Freitagfrüh eine Mutter und ihre zwei Kinder,19 und 17 Jahre alt, aus der brennenden Wohnung gerettet. Die drei hatten so fest geschlafen, dass sie nicht bemerkten, dass im Bad Feuer ausgebrochen war. Die Nachbarin hingegen hörte einen Knall und sah Flammen in der Wohnung. Es gelang ihr, die Familie zu wecken, die sich in Sicherheit bringen konnte, so die Polizei.

Zwei Feuerwehren mit insgesamt 50 Mann rückten aus, um den Brand zu löschen. Vermutlich hatten sich Kleider und Decken, die auf einem Nachtspeicherofen abgelegt worden waren, entzündet, wodurch es auch zu einer Verpuffung gekommen sein dürfte. Nur durch „das beherzte Einschreiten“ der 52-jährige Veterinärmedizinerin konnten die 38-jährige Mutter sowie ihre Tochter und ihr Sohn vor den Flammen gerettet werden, erklärte die Polizei. Sie blieben unverletzt, die Höhe des Sachschadens war vorerst unbekannt.