Geldeintreiber löste Panik in Welser Lokal aus

Wels (APA) - Ein Geldeintreiber hat Donnerstagabend in einem Lokal in Wels Panik ausgelöst, denn er war bei seinem Auftritt mit einem Messer und einem Ast bewaffnet. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.

Die von den Lokalbesuchern alarmierten Polizeistreifen nahmen auf der Straße einen 21-jährigen Türken fest. Bei seiner Einvernahme stellte sich heraus, dass er sich in dem Lokal mit einem 18-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf getroffen hatte, um geliehenes Geld von ihm zurückzufordern. Dabei kam es zu Drohungen und einer körperlichen Auseinandersetzung. Deswegen wurde er vom Kellner hinauskomplimentiert.

Nach rund einer halben Stunde kehrte der Geldeintreiber aber ins Lokal zurück. Diesmal hatte er ein 34 Zentimeter langes Messer und einen etwa einen Meter langen Ast bei sich. Unter den rund 50 anwesenden Gästen brach Panik aus. Der Kellner stellte sich ihm erneut in den Weg und wurde dafür auch bedroht, aber er konnte den Angreifer erneut vertreiben.

Der festgenommene Türke wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.